Wanda Nara: «Icardi alla Juventus? Nel calcio non si sa mai»

Ha parlato alla rivista "Oggi", di tutto. Perché di tutto si può parlare con Wanda Icardi, sempre sulle pagine dei giornali tra gossip e calciomercato. L'opinionista del Grande Fratello Vip e la moglie dell'attaccante del Paris Saint Germain ha fatto alcune rivelazioni, non sbottonandosi però su quelle relative al futuro del marito: «Conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Se Icardi andrà mai alla Juve? Ah, questo proprio non lo so. Se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi? Col calcio non si sa mai. Mauro sceglierà e noi lo seguiremo».Wanda Nara ha poi parlato di televisione. E del successo avuto con il "Grande Fratello Vip": «Spero che la gente alla fine dica: “Wanda è una donna vera, non c’è finzione”. Sono la mamma di cinque figli che sono la mia vita e la moglie di Mauro Icardi, il mio grande amore»