Juventus, Paredes e Morata. Inter, Demiral o Akanij. Milan, oggi è il giorno della verità per De Ketelaere

La Juventus non si ferma a Bremer, soffiato dall’Inter con una maxi offerta da 41 milioni di euro più 9 di bonus al Torino. Oggi il brasiliano farà visite mediche e firmerà il contratto. Ma intanto, i bianconeri pensano a uno tra Milenkovic della Fiorentina e Gabriel dell’Arsenal per rinforzare ulteriormente la difesa e Paredes del Psg, con un passato in Italia con Chievo, Empoli e Roma, per avere un uomo in regia.

Senza dimenticare un esterno e Morata come vice Vlahovic. Poi il mercato sarà completato. Invece, l’Inter cerca di trattenere Skriniar – salvo una mega offerta del Psg di 65 milioni di euro – e pensa a Demiral, Akanji e Kehrer. Giornata fondamentale per il Milan.

Oggi Paolo Maldini e Frederic Massara incontreranno il Bruges per chiudere De Ketelaere entro 48 ore sulla base di 35 milioni di euro, bonus compresi. Poi si penserà al mediano – Renato Sanches o Wijnaldum – e al difensore. Domani è previsto un incontro con l’entourage di Tanganga del Tottenham. Il Napoli ha chiuso Kim con il Fenerbahce e monitora la situazione di Acerbi. In attacco gli azzurri non mollano la presa su Deulofeu dell’Udinese. Ultima idea per l’attacco della Salernitana: Piatek. Il polacco nell’ultima stagione ha giocato con la Fiorentina. I viola aspettano Dodò, il Monza ha preso Caprari dal Verona e il West Ham insiste per Scamacca, ma il Sassuolo aspetta un segnale dal Psg. Infine, Pjaca firma con la Sampdoria, mentre il Bologna oltre a Ilicic vuole anche Ounas.