Calciomercato, da Keylor Navas a Paredes: i colpi last minute di Juve, Napoli, Milan e Inter

Tra ultimi colpi, infortunati da sostituire e scommesse, l’ultima settimana di mercato è destinata a regalare ancora grosse novità che potrebbero incidere sugli equilibri della corsa scudetto. Perché le big sono alla finestra, per chiudere le ultime operazioni con uno sguardo alla concorrenza, e anticipare le mosse delle dirette concorrenti. Con la Juve pronta a fare la sua scelta per l’attacco, l’Inter in allarme per possibili rilanci su Skriniar e Dumfries, il Milan a caccia di centrocampista e difensore centrale, ma anche Napoli, Fiorentina e Atalanta.

Il campanello d’allarme suonato al Ferraris ha convinto la Juventus a rompere gli indugi per l’attacco, affondando il colpo per portare alla Continassa Milik o Depay. Arrivabene e Cherubini hanno il polacco in pugno (accordo con l’OM a 2 milioni per il prestito, oggi vertice con il giocatore) ma non mollano Depay, si attende una risposta definitiva in giornata. Mentre a centrocampo si farà un tentativo per Paredes (c’è anche la Roma che aspetta Belotti), operazione facilitata dall’eventuale uscita di Zakaria, ma Allegri vuole l’argentino ad ogni costo. In vetta alla classifica il Napoli si gode Kvara e Raspadori, e deve sistemare gli ultimi tasselli del suo mercato coi colpi d’artificio nel finale: nelle prossime ore l’affondo per Navas, mentre c’è sempre Fabian Ruiz in uscita.

L’Inter deve completare la difesa con uno tra Acerbi, Chalobah o Akanji, l’ex rossonero è in vantaggio, nessun rilancio al momento per Skriniar e Dumfries. Il Milan ha messo nel mirino di mediano del Bordeaux Onana, con Vranckx del Wolfsburg in seconda battuta. Sempre viva la pista Tanganga mentre si lavora al rinnovo di Tonali. Valutazioni in corso in casa Atalanta sulla’eventuale sostituto di Djimsiti, fuori a lungo per infortunio, la Fiorentina ha chiuso Barak e ragiona su Bajrami con l’Empoli.