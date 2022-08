Juventus, Rabiot verso il Manchester United. Napoli, in porta c'è Keylor Navas. Icardi piace ai Red Devils e al Galatasaray

La Juventus è impegnata su più fronti. Depay spinge con il Barcellona per vestire la maglia bianconera (resta forte la concorrenza della Premier), mentre Rabiot è vicino al Manchester United. L’addio del francese porterà Paredes dal Psg. La questione vice Vlahovic è la più delicata. L’olandese è la prima scelta, poi ci sono Martial, Muriel e – più defilato – Milik. Intanto, è stato ufficializzato Kostic. Anche il Napoli è impegnato su più fronti. Keylor Navas ha superato Kepa, mentre si cerca di chiudere con il Sassuolo per Raspadori e domani mattina può essere il giorno giusto per trovare un’intesa. Intanto, l’Inter – per bocca di Simone Inzaghi – ha chiuso il mercato in uscita e cerca un difensore per sostituire Ranocchia. Piace sempre Akanji del Borussia Dortmund. Il Milan si ritufferà sul mercato la prossima settimana. Si tenterà di chiudere per Diallo in difesa e per Onyedika a centrocampo.

Niente Fiorentina per Lo Celso: torna al Villarreal. Candreva è sbarcato a Salerno per visite mediche e firma. Malinovskyi può raggiungere Freuler al Nottingham Forest. Icardi – e altri indesiderati – non è stato convocato da Christophe Galtier per la gara di campionato con il Montpellier. È ormai fuori dai giochi. Manchester United e Galatasaray osservano interessate. L’attaccante si allena a parte e gradirebbe la destinazione Premier. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Ma non solo, perché, anche l’ipotesi Turchia non è sicuramente da scartare, visto che Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, avrebbe già incontrato tre volte i dirigenti turchi. In questo caso in ballo ci sarebbe il trasferimento in prestito con il Psg che dovrebbe, però, contribuire al pagamento dell'ingaggio del calciatore.