Ora è ufficiale, Mandzukic lascia la Juve e va in Qatar

Mancava solo l'annuncio ufficiale e ora è arrivato. Mario Mandzukic lascia la Juventus per andare a giocare con la società qatariota dell'Al-Duhail, la stessa dove gioca da un anno Benatia, un altro ex bianconero. L'attaccante croato, rimasto fuori rosa con l'arrivo di Sarri, è stato fotografato mentre firma il contratto che lo lega al suo nuovo club, dopo il video di giorni scorsi mentre faceva le visite mediche a Doha.Mandzukic, 33 anni, era stato al centro di numerose trattative di mercato nell'estate scorsa estate con club inglesi e tedeschi. Ma tutte le trattative erano sfumate. Per il mercato di gennaio c'erano state voci di un passaggio al Milan, ma è prevalsa la destinazione del Qatar. Manduzkic, vicecampione del mondo con la Croazia, lascia la Juventus dopo 118 partite e 31 reti in campionato, 162 presenze e 44 gol complessivi. Con Allegri alla guida dei bianconeri è stato spesso, per la grinta e l'impegno a tutto campo, una delle carte vincenti della Juventus.