Juventus, sbarca Kostic e ora tutto su Depay e Paredes. Inter, duello Psg-Chelsea per Skriniar

Kostic sbarca a Torino, pronto a iniziare la sua nuova avventura alla Juventus, dopo otto anni di Bundesliga (Stoccarda 2014-2016; Amburgo 2016-2018; Eintracht Francoforte 2018-2022). L’esterno è già a disposizione per la gara contro il Sassuolo del 15 agosto, valida per la prima giornata di campionato. Adesso i bianconeri, che possono cedere Rabiot al Manchester United, penseranno a Depay e Paredes. Con Arthur verso il Valencia. Si muove anche il Napoli. Pronto a un triplo colpo: Keylor Navas (resta Kepa l’alternativa), Raspadori (ballano 5 milioni di euro col Sassuolo) e Simeone. La punta rimpiazzerà Petagna ceduto al Monza, che vuole anche Rovella e Acerbi. Il Milan continua il casting a centrocampo. In pole c’è Onyedika del Midtjylland (bastano 7 milioni di euro), ma nella lista ci sono anche Ugochukwu del Rennes, Onana del Bordeaux, Tameze del Verona e Pape Matar Sarr del Tottenham. Per la difesa c’è Diallo. Ibrahimovic è tornato a Milanello, i suoi figli saranno tesserati nelle giovanili rossonere. Il Psg non sembra intenzionato a fare rilanci per Skriniar. Per lo slovacco i parigini arrivano a 50 milioni di euro, essendo un giocatore in scadenza nel giugno 2023. Ma c’è anche il Chelsea, che dopo il no del Leicester per Fofana (vogliono 90 milioni di euro), potrebbe salire a 70 come richiesto da Steven Zhang. Però, in entrata l’Inter cerca di chiudere per Akanji del Borussia Dortmund. Dopo Vlasic, il Torino punta Miranchuk. Il Sassuolo è pronto a chiudere per Pinamonti a 20 milioni di euro. Muriel sta per dire addio all’Atalanta: sul colombiano c’è il Newcastle.