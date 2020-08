© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il flop in Champions delapre a nuovi scenari sul futuro di. Laha fretta di rinnovare il contratto ai giocatori in scadenza nel 2022, ma nella trattativa con l’argentino si è presa un po’ di tempo in più posticipando tutto tra fine agosto e inizio settembre. Questo perché le richiesta dell’attaccante sono considerate eccessive: 15 milioni di euro contro i 7,3 che percepisce attualmente. Dybala sa che piace in Premier e il suo futuro potrebbe essere proprio in Inghilterra. All’orizzonte potrebbe esserci un derby trae City per lui. In caso di cessione, i bianconeri farebbero una plusvalenza interessante per le proprie casse. Intanto, in entrata pensa a uno traper il dopo Higuain e tratta De Paul con l’Udinese (i friulani vogliono 35-40 milioni di euro). Alnon si pensa soltanto al rinnovo die ai due terzini (Aurier del Tottenham e Milenkovic della Fiorentina). A giorni, infatti, è atteso a Milano il procuratore di, Gordon Stipic. Il turco è stato il grande protagonista tra i rossoneri nel post lockdown e non ha nessuna intenzione di dire addio. L’obiettivo del club di via Aldo Rossi è proporgli il rinnovo fino al 2024 aumentandogli anche l’ingaggio (adesso guadagna 2,5 milioni di euro all’anno). Il turco piace a. Assist del. I Blues stanno chiudendo con il Leicester l’acquisto di Ben Chilwell, terzino sinistro. Quindi, uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso è di troppo e può trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Intanto,vuole restare al Bayern Monaco (è in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro). Si potrebbe profilare uno scambio. Il Napoli insiste per. Offerti al Sassuolo 25 milioni di euro più il cartellino di Ounas, rientrato dal prestito al Nizza. Contatti con il Wolfsburg per, mentree ilcorteggiano. Assalto ai gioielli dell’Atalanta.hanno chiesto informazioni suai bergamaschi., invece, medita l’addio e spaventa la Dea: «Penso che quanto ottenuto dalla squadra in questa stagione sia il massimo possibile. Negli ultimi anni i risultati sono saliti alle stelle e abbiamo raggiunto il punto più alto in assoluto. Quanto meglio si può fare? Non molto, immagino. Adesso è un buon momento per fare il prossimo passo».