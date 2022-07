Calciomercato, de Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco. Milan, chiuso de Ketelaere

Adesso è quasi fatta: de Ligt è vicinissimo al Bayern Monaco, che nella serata di ieri sera ha fatto il rilancio decisivo a 85 milioni di euro, bonus compresi e senza contropartite. Il difensore olandese, che ha fortemente voluto il trasferimento in Bundesliga, firmerà un contratto fino al 2027. Ora i bianconeri hanno la liquidità necessaria per tentare un doppio colpo in difesa. Sfumato Koulibaly – prima scelta di Massimiliano Allegri –, ci sarà un tentativo per Bremer. Il brasiliano sarebbe perfetto per caratteristiche fisiche, tecniche e conoscenza della serie A. Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini hanno accelerato e stanno provando a convincerlo, ma l’Inter resta in vantaggio e incontrerà il Torino in queste ore. C’è grande attesa, infatti, per il summit di mercato tra i nerazzurri e i granata. I primi offrono 30 milioni (e possono salire a 35); i secondi vogliono 50 milioni (e possono scendere a 45). Invece, la Juventus è pronta a dare 40 milioni. In lista per il dopo de Ligt ci sono Gabriel, anche perché con l’Arsenal si potrebbe imbastire uno scambio con Arthur o Rabiot, Pau Torres (la valutazione del Villarreal di 50 milioni negli ultimi giorni ha raffreddato la pista), Badiashile del Monaco (servono circa 30 milioni) e Milenkovic della Fiorentina.

Il Milan ha avviato i contatti con il Tottenham per avere in prestito (con diritto di riscatto) Tanganga. Renato Sanches è più vicino al Psg, ma sono 48 ore decisive per lo sbarco a Milano di De Ketelaere. Sarà pagato 35 milioni di euro, bonus compresi. Il Rennes rallenta per Kim e allora il Napoli ripiomba sul difensore del Fenerbahce e tratta ancora Deulofeu con l’Udinese. Mertens vuole restare da Luciano Spalletti, ma piace alla Salernitana. La Fiorentina aspetta Dodò e il Monza prende Villar dalla Roma e Petagna dal Napoli.