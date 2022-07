Juventus, in corsia di sorpasso per Bremer: Inter a rischio beffa

Ceduto de Ligt al Bayern Monaco, la Juventus sorpassa l’Inter nella corsa a Bremer. I bianconeri offrono 40 milioni di euro al Torino e quattro più uno di bonus a difensore. I nerazzurri – il summit con i granata è slittato di qualche ora – sono fermi a 30 più bonus e 3,5 al giocatore. Così Beppe Marotta e Piero Ausilio virano su Milenkovic (c’è già un accordo di massima con la Fiorentina a 15 milioni di euro) e Acerbi. Per il laziale, però, c’è in corsa anche il Napoli. Tornando a Bremer, fa rumore un like rimosso dal brasiliano a un’immagine di lui vestito con la maglia dell’Inter: quando la pagina «Caricaturella», sabato 16 luglio, ha postato sul proprio profilo un disegno del difensore del Torino vestito di nerazzurro con tanto di hashtag come #WelcomeBremer e #WelcomeGleison, il difensore ci aveva piazzato il suo apprezzamento. Like che ora è stato rimosso appunto. Il Milan domani potrebbe chiudere De Ketelaere a 35 milioni di euro con il Bruges ed è vicino a Tanganga del Tottenham, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Stessa formula di quando arrivò Tomori dal Chelsea. Adesso è ufficiale: Ibrahimovic ha rinnovato per un altro anno a 1-1,5 milioni di euro più bonus legati a gol e assist. Il Napoli fa passi avanti per Kim del Fenerbahce, anche se il giocatore piace ad alcuni club della Premier, e torna di moda il nome di Deulofeu. Giorni decisivi per Ilicic al Bologna.

