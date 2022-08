Venerdì 5 Agosto 2022, 09:49

La Juventus non molla la presa su Kostic, tornato in pole. L’accordo con l’Eintracht Francoforte è vicino. L’esterno serbo ha messo in stand by il West Ham, aspettando l’affondo dei bianconeri (pronto triennale a 2,5 milioni di euro), pronti ad alzare l’offerta a 15 milioni più bonus. Muriel e Raspadori, oltre a Morata, sono i due nomi per l’attacco. Sul giocatore del Sassuolo è fortissima la concorrenza del Napoli, che intanto stringe per Kepa. L’alternativa è Keylor Navas del Psg, ormai secondo di Donnarumma. Rugani sta andando al Galatasaray e potrebbe ritrovare Mertens. La Juventus può chiudere per Milenkovic.

Mercato Roma, Kluivert al Fulham. E il Tottenham ci riprova con Zaniolo

Il mercato del Milan, dopo De Ketelaere, ha come obiettivo un centrocampista. È partito Kessie e a sostituirlo non sarà Renato Sanches, ufficializzato dal Psg. Così come non sarà Chukwuemeka, giovanissimo classe 2003 che il Chelsea ha appena strappato all’Aston Villa. Per Maldini e Massara è arrivato dunque il momento di valutare dei nomi nuovi. Bisogna valuta diversi nomi in via Aldo Rossi oltre a quello di Pape Matar Sarr del Tottenham. In lizza ci sono Onyedika, 21enne nigeriano del Midtjilland, Ibrahima Sissoko dello Strasburgo, Jean Onana, classe 2000 del Bordeaux, e Adrien Tameze del Verona. L’Inter rischia di perdere Skriniar, ma servono 70 milioni di euro, e Dumfries, ma ne servono altri 45. Simone Inzaghi è preoccupato e non vede l’ora che finisca il mercato. Il Verona vuole Kallon del Genoa. Ilkhan sta facendo le visite mediche col Torino. L’Empoli vuole Lammers.