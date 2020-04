© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora non si conoscono le date e la durata del prossimo calciomercato. Ma la telenovela Icardi continua senza sosta. Così l’ultima puntata porta la firma della moglie-agenteche, in diretta su Instagram, è quasi esplosa ieri quando alcuni fan la incalzavano sul futuro del marito: «Fate solo domande su, Mamma mia…Anche lui ha instagram, girate a lui le vostre curiosità». L'incertezza resta. E non solo per la crisi economica che si abbatterà sul calcio a causa dell'emergenza coronavirus. Il Psg, dove l'attaccante è in prestito fino al 30 giugno, ha già fatto sapere che chiederà ai nerazzurri uno sconto sui 70 milioni del riscatto fissato lo scorsa estate. L'intenzione di Leonardo quindi non cambia, ma secondo l'entourage del calciatore l'ex capitano nerazzurro potrebbe opporsi alla conferma grazie ad una clausola inserita nel contratto.Il desiderio resta quello di tornare in Italia, per indossare la maglia bianconera e prendere il posto di Higuain. Diversa la posizione dell': 'nessun impedimento, Icardi ha già firmato il nuovo contratto con il Psg quindi non può rifiutarsi'. Insomma, la telenovela continuerà ancora con la Juve in pressing sul club francese. Prima, però, i bianconeri dovranno trovare una sistemazione al Pipita. Il futuro dell'ex Napoli è ancora tutto da scrivere e non si esclude un ritorno in Patria solo tra un anno, quando scadrà il suo contratto (da 7,5 milioni di euro a stagione) con la Vecchia Signora.