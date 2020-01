«Eriksen? Non ci nascondiamo dietro un dito, è da tempo che stiamo negoziando con il Tottenham. Sono ottimista, spero di concludere il più in fretta possibile. Sono fiducioso che si possa risolvere nei prossimi giorni anche perché il mercato chiude venerdì». Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, intervistato da Dazn sulla trattativa con il Tottenham per Christian Eriksen.





© RIPRODUZIONE RISERVATA