Skriniar al Tottenham sì, ma con lo sconto. Gli Spurs non hanno la liquidità necessaria per soddisfare le pretese dell’Inter. Pertanto hanno affidato all’intermediario Trimboli, lo stesso che si è occupato dell’affare Eriksen, il compito di abbassare la richiesta di 50 milioni di euro per il cartellino dello slovacco. Intanto, Godin ha salutato anche ufficialmente la sua ormai ex società: ieri, il difensore uruguaiano è sbarcato a Cagliari per le visite mediche e firma sul contratto triennale. Ad attenderlo tanti tifosi, giornalisti e un presidente molto ambizioso come Giulini, che ora punta con decisione alla doppietta ad effetto. Oltre al Faraon, il numero uno dei rossoblu spera di riportare in Sardegna Nainggolan con la formula del prestito oneroso e riscatto. Restando in tema esuberi nerazzurri, l’Inter ha perfezionato la cessione di Candreva alla Sampdoria. La società di Suning incasserà un indennizzo sui 2,5 milioni di euro, mentre il duttile centrocampista guadagnerà circa 1,5 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni. L’uscita del classe ’87 permetterà quindi all’Inter di accogliere Darmian dal Parma e di concentrarsi anche sull’affare Vecino-Napoli. Il centrocampista uruguaiano, valutato 18 milioni dall’ad Marotta, gradisce la destinazione azzurra e ha già avuto dei contatti con alcuni giocatori di Gattuso. Resta, però, da definire l’accordo tra club: De Laurentiis pretende uno sconto importante visto che l’ex Viola è infortunato e tornerà a disposizione solo tra 40 giorni.MILIK-SPURSSarà un finale di mercato bollente anche per Milik, al centro di una trattativa con il Tottenham. Gli Spurs vorrebbero impostare un affare in prestito con riscatto sui 20 milioni di euro: un piano, questo, esposto anche ieri a Londra agli intermediari dell’affare. Oggi nuovi contatti. Chiusura sul Monza che, con l’arrivo di Boateng, impreziosisce di molto una campagna acquisti già di primissimo livello.