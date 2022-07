Calciomercato Inter, Skriniar ai saluti. Juve, de Ligt verso il Chelsea. Milan, obiettivo de Ketaelere

Inizia una settimana importante per il futuro di de Ligt e di Skriniar. Il primo può finire al Chelsea per 80 milioni di euro (i Bleus proveranno a inserire Jorginho nella trattativa), mentre il secondo al Psg per 70 milioni di euro. Per Juventus e Inter si sbloccherà la ricerca di un difensore. I bianconeri sognani Koulibaly e puntano Gabriel dell’Arsenal. Invece, i nerazzurri vogliono sbloccare la trattativa con il Torino per Bremer, per poi salutare anche de Vrij e sostituirlo con Milenkovic. Inoltre, la Juventus - che aspetta Pogba e Di Maria - va a caccia anche di Zaniolo.

Il Milan oggi si raduna e presenta la prima maglia. Ma deve pensare al mercato. De Ketaelere costa 35 milioni di euro; Ziyech può arrivare dal Chelsea solo in prestito oneroso; Dybala resta una suggestione perché l’Inter è più avanti. I nerazzurri aspettano le cessioni di Vidal, Sanchez e uno tra Correa e Dzeko. Il Napoli rischia di perdere anche Osimhen. Il nigeriano è corteggiato dal Bayern Monaco, che cerca il sostituto di Lewandowski. In casa Atalanta sbarca Ederson: 15 milioni di euro più Lovato alla Salernitana. La Fiorentina si gode Gollini a spetta Dodo e Jovic. Il Bologna va in pressing su Ilicic, rischia di perdere Svanberg (seguito dal Napoli), cede Hickey al Brentford per 21 milioni di euro e pensa a Kiyine, centrocampista rientrato alla Lazio dal prestito al Vicenza, e all’attaccante norvegese del Groningen Strand-Larsen. Infine, Casale del Verona piace a Napoli e Lazio.