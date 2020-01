Inter, preso Young dallo United. Lazaro saluta

Non solo Spinazzola, l'Inter accoglie anche Young. L'ormai ex capitano del Manchester United sarà domani a Milano per le visite mediche che anticipano la firma sul contratto. I Red Devils hanno dato il via libera definitivo, dopo l'accordo con l'Inter sulla base di 1,5 milioni di euro. La sua duttilità, può giocare su entrambe le fasce, ha convinto l'ad Marotta a proseguire l'affare impostato da diverso tempo. Saluta invece Lazaro. Oggi l'agente dell'austriaco è stato nella sede del club, per discutere di alcune offerte dalla Premier e dalla Germania. Non ha convinto tatticamente Conte, quindi è in uscita come Vecino.

