Privilegiare e valorizzare i colori italiani. Il calciomercato ai tempi del coronavirus si riscopre patriottico: c’è l’esigenza diffusa di movimentare il mercato interno e di favorire le trattative con le società della A, grazie a scambi e operazione allargate. Priorità sempre più attuali adesso che il mondo degli affari propone tanti talenti interessanti, non solo tra i giovanissimi. La squadra azzurra sul calciomercato abbraccia infatti varie fasce d’età e di prezzo. Eccola: Cragno; Florenzi, Rugani, Romagnoli; Mandragora, Tonali; Bernardeschi, Castrovilli, Bonaventura; Chiesa e Belotti. Spicca un centrocampo particolarmente ricco e ambito.Con i due gioielli Tonali e Castrovilli in vetrina. Il fantasista della Fiorentina è sui taccuini di Inter e Juve, Roma e una società della Premier. Ma la Viola intende trattenerlo almeno un altro anno, e sa di poter contare sugli ottimi rapporti con il suo entourage per programmare il percorso di crescita. Diverso il discorso per Tonali. Dopo un anno di A con la maglia del Brescia, sarà davvero complicato per Cellino rimandare la cessione del giocatore, nel mirino di Inter, Juve, Milan, Premier e Psg. La richiesta è di 50 milioni di euro. La formazione italiana sul mercato presenta anche uno scaricato, come Bernardeschi, e un (quasi) parametro zero molto cercato: Bonaventura. L’agente del rossonero, Mino Raiola, lo ha proposto già alla Roma e al Torino. Il presidente Cairo lo stima da tempo e negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati. Sempre il Torino è alle prese con i mal di pancia di Belotti. Il Gallo medita l’addio e pertanto spera in un affondo da parte del Napoli o del Milan. Sentimento simile per Chiesa. L’attaccante esterno classe ’97 ha voglia di approdare in una big e si augura che possa essere arrivato il momento di trasferirsi alla Juve, con la quale conserva un accordo da 5 milioni a stagione.L’Inter però non lo molla e punta ai buoni rapporti con il patron Commisso per battere i bianconeri e bruciare le altre concorrenti. Dal canto suo, la Fiorentina lavora per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, anche se un eventuale firma non chiuderebbe le porte ad una successiva cessione. Dall’attacco alla difesa: Rugani è stato offerto a diversi club, mentre Romagnoli piace a Lazio e Barcellona. Il Milan lo valuta ancora 40 milioni. Florenzi, invece, è destinato a tornare alla Roma dopo lo sfortunato prestito al Valencia. Corteggiato dalla Fiorentina, si presenta come un jolly sempre valido per arrivare ad altri obiettivi giallorossi, come lo stesso Castrovilli. Non mancherà poi il mercato dei portieri. Cragno ha diversi estimatori, Donnarumma, invece, un mercato di primissima fascia considerando l’alto ingaggio da 6 milioni all’anno e il contratto in scadenza nel 2021. Sarà anche la sessione degli altri italiani. Attenzione quindi ai movimenti attorno a Bastoni (che Conte vuole però blindare), Cistana (Brescia), Pinamonti (quest’anno al Genoa), Locatelli (Sassuolo), Frattesi (in prestito all’Empoli), Sottil e Ranieri di proprietà della Fiorentina.