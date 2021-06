Inter, Kostic è il nuovo nome per la fascia sinistra. Chi è e come gioca il 28enne serbo

Primi squilli di mercato in casa Inter, che comincia a costruire quella che sarà la prima rosa nelle mani di Simone Inzaghi. Il nome nuovo che sarebbe stato accostato ai colori nerazzurri è quello di Filip Kostić, esterno sinistro serbo in forza la scorsa stagione all'Eintrach Francoforte. Secondo Sky Deutschland l'accordo fra i due club sarebbe stato trovato intorno ai 25 milioni di euro, ma la trattativa resterà in stallo fino a quando il club di Viale Liberazione non riuscirà a registrare il fondamentale trasferimento in uscita per mettere a posto i conti.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Giroud più il riscatto di Tomori: Milan ad un passo dal... CALCIOMERCATO Inter, con l'addio di Hakimi si avvicina Emerson Palmieri.... LE TRATTATIVE Roma, con Xhaka c'è profumo d'intesa. Florenzi...

L'addio preannunciato dovrebbe essere quello del marocchino Hakimi, ma la trattativa con il Psg, al momento, si è arenata per il grosso gap esistente tra domanda e offerte. Non impossibile che l'Inter debba cercare di far cassa con un altro grande nome, che con tutta probabilità potrebbe essere anche Lautaro Martinez, il cui rinnovo è ancora rimasto in sospeso.

Le caratteristiche di Kostic

Mancino naturale, il 28enne di Kragujevac è alto 184cm per 82kg, ma l'imponente fisicità non ne compromette le qualità nei movimenti e la capacità di saltare l'uomo. Kostic è un esterno coi piedi di un 10 (suo numero peraltro all'Eintracht), e questi gli permettono di essere allo stesso tempo sia un grande assist-man (10 assistenze vincenti per lui nella scorsa stagione) sia un giocatore molto prolifico in fase di realizzazione. Grande tiro da fuori, è il classico giocatore che si prende la responsabilità di battere la gran parte dei calci da fermo, e in questa specialità per l'Inter potrebbe rappresentare una valida alternativa al già pericolosissimo Christian Eriksen.