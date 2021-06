Inter, Hakimi al Psg: le cifre dell'affare. Per l'attacco idea Raspadori

Sabato 26 Giugno 2021, 11:47

Hakimi al Psg, ci siamo. Fonti vicine all'Inter fanno sapere che presto verrà formalizzato l'accordo per l'esterno marocchino, classe '98. I contatti delle ultime ore sono stati proficui, la volontà dei parigini resta quella di chiudere entro il week end l'affare sui 70 milioni di euro, tra fisso (circa 66-67) e bonus.

Confermate, poi, le cifre garantite all'ex Borussia Dortmund: 8 milioni di euro a stagione fino al 2026. Nel frattempo la società nerazzurra ha annunciato l'ingaggio dell'ex Crotone Cordaz. Per l'estremo difensore 38enne, cresciuto nel settore giovanile del club, si tratta di un ritorno. Non solo: è confermato l'interesse per l'attaccante della nazionale Raspadori. Ma dopo la cessione di Marlon e quella programma di Locatelli, il Sassuolo non intende privarsi di un altro big della rosa.