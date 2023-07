Calciomercato, l'Inter chiude Frattesi. Ma la Serie A è un supermercato, i grandi colpi fino ad ora sono in uscita

La firma di Frattesi all’Inter dà uno scossone al mercato della Serie A, più orientato ai grandi colpi in uscita piuttosto che in entrata. I nerazzurri anticipano Milan e Roma per la corsa al centrocampista del Sassuolo, per un’operazione complessiva da 35 milioni comprensivi di Mulattieri in contropartita. Rossoneri e bianconeri hanno blindato Loftus-Cheek e Weah, ma non basta, i grandi colpi al momento sono in uscita. Intanto Kim, a un passo dal Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria a un Napoli alle prese con il caso Osimhen: tra rinnovo fino al 2027 e cessione (De Laurentiis vuole almeno 180 milioni). Il Milan invece ha salutato Tonali a cifre impareggiabili: oggi il centrocampista è volato in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura con il Newcastle, a 70 milioni più bonus, diventando la cessione più onerosa della storia rossonera. Anche l’Inter dopo aver salutato il faro di centrocampo Brozovic, rischia di dover sacrificare il portiere che l’ha trascinata in finale di Champions.

Onana è nel mirino del Manchester United; rifiutata la prima offerta da 45 milioni ma si può arrivare all’accordo tra i 50 e i 60 milioni di euro chiesti da Marotta. Un tesoretto che sarebbe reinvestito in parte su Lukaku, a titolo definitivo o in prestito con obbligo, dal Chelsea. Alla Juve per il momento nessuna partenza illustre, ma la Premier è interessata ai tre pezzi da 90 della rosa di Allegri: Chiesa, Vlahovic e Bremer. I bianconeri intanto devono piazzare gli esuberi, Arthur e Zakaria sono vicini al West Ham mentre McKennie piace al Galatasaray, e poi aspetterà offerte ufficiali per i tre big. Chiesa e Bremer sono valutati intorno ai 60 milioni, sull’azzurro ci sono Newcastle e Liverpool mentre il brasiliano piace al Tottenham. Per il serbo invece Giuntoli e Manna potrebbero accettare proposte dai 70 milioni in su, Dusan è nel mirino del Chelsea ma su du lui si sono mossi informalmente altri club tra i quali in Bayern Monaco.