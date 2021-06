Inter, c'è l'accordo con Calhanoglu: domani le visite mediche del turco

La beffa è servita. Hakan Calhanoglu, classe ’94, ha raggiunto un accordo totale con l’Inter e già domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche col suo nuovo club. In attesa di notizie sul recupero di Eriksen, l’ad Marotta ha voluto quindi consegnare ad Inzaghi un nuovo fantasista, da utilizzare come Luis Alberto. La società di Suning ha approfittato della distanza tra il Milan e il numero 10 turco, presentando un’offerta ritenuta subito convincente dal giocatore: 5 milioni di euro a stagione, più bonus, fino al 2024. Nei piani del club rossonero, Calhanoglu dovrà essere sostituito da Zaccagni del Verona.

È confermata la notizia sull’offerta da circa 12 milioni al club veneto, con il possibile inserimento di Conti. Il Napoli non ha più affondato il colpo e quindi il centrocampista classe ’95 resta a caccia di una nuova sistemazione, che possa garantirgli il salto di qualità.