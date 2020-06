Lazio, il Psg offre 80 milioni per Milinkovic e Marusic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ds del Psg, Leonardo, ha nuovamente contattato la Lazio manifestando forte interesse per Milinkovic-Savic e Marusic: lo scrive oggi l'Equipe. Il quotidiano sportivo afferma che, dopo essersi assicurato Mauro Icardi, il dirigente brasiliano punta ora Adam Marusic per sostituire Thomas Meunier, che è a fine contratto. Il terzino montenegrino della Lazio, secondo L'Equipe, è inseguito anche dall'Everton. Il suo trasferimento è valutato attorno ai 15 milioni di euro e per la società parigina la ricerca di un terzino destro è diventata la priorità.A centrocampo, l'interesse non nuovo per Sergej Milinkovic-Savic è stato ribadito. L'idea nuova sarebbe quella di un pacchetto: il centrocampista serbo e il terzino insieme a Parigi per 80 milioni di euro. Passo indietro del PSG, invece, per il terzino sinistro, quello che dovrebbe sostiuire Layvin Kurzawa, anche lui libero a fine stagione: Leonardo avrebbe congelato le trattative per Theo Hernandez dopo che il Milan gli ha chiesto 50 milioni di euro.