Giovedì 19 Agosto 2021, 20:36 - Ultimo aggiornamento: 20:39

Sono ore decisive per il mercato dell'Inter. Dopo i sondaggi positivi di martedì, l'ad Marotta ha infatti intensificato i contatti con Raiola, agente di Marcus Thuram. L'attaccante classe '97 ha già dato la sua disponibilità e ora è in attesa di conoscere le evoluzioni della trattativa tra i nerazzurri e il Borussia Moenchengladbach. La richiesta di 30 milioni non preoccupa la società milanese disposta, da quanto trapela, ad alzare l'ultima offerta da 25. Insomma, viste le difficoltà per Zapata, i dirigenti nerazzurri puntano su un altro attaccante fisico come il figlio di Lilian. Correa però non è uscito ancora dai radar. I contatti tra l'argentino e Inzaghi sono quotidiani, con Lotito pronto a cedere l'argentino al primo club (occhio anche all'Everton) che si avvicinerà alle sue richieste.

DOPPIO COLPO

Attivissimo anche il Milan che, dopo Florenzi, è al lavoro per il ritorno di Bakayoko. La riunione di oggi tra i rossoneri e gli agenti del centrocampista classe '94 è stata molto positiva. C'è l'ok al ritorno del calciatore con la formula del prestito e diritto di riscatto, dopo il rinnovo con i Blues fino al 2023. Tutto confermato anche per Florenzi: l'esterno romano, fuori dai programmi di Mourinho, sarà nelle prossime ore a Milano per visite e firma. Il via libera definitivo è arrivato ieri, dopo la rinuncia del duttile terzino all'ultimo mese di stipendio. Ricordiamo la formula: prestito di 1 milione, con riscatto intorno a 4,5 milioni.

VIA MCKENNIE PER PJANIC

Strategie chiare pure per la Juventus, con Allegri in attesa di un altro centrocampista dopo Locatelli. Il più vicino resta sempre Pjanic, in uscita dal Barcellona. Ma per il ritorno del bosniaco serve un'uscita importante, e il maggiore indiziato delle ultime ore resta l'americano Mckennie. Il mediano 22enne, corteggiato in Premier e in Bundesliga, è infatti l'unico centrocampista in rosa ad aver ricevuto offerte.

Giornata di annunci a Firenze. Milenkovic rinnova fino al 2023, mentre Commisso torna a parlare di Vlahovic in un'intervista al Tgr Toscana: «Non ho messo in vendita Dusan, anzi gli abbiamo offerto un rinnovo molto importante. Ci sono squadre interessate a lui ma non ho fissato prezzi. Voglio che resti ancora un anno».