Calciomercato, Fifa: «No ai contratti oltre il 30 giugno». Ma c'è il caso Kulusevski

No agli accordi oltre il 30 giugno e alla maxi sessione., capo dell'ufficio legale della, ha spiegato la posizione della federazione internazionale di calcio in merito al prossimo calciomercato. «La Fifa non può prorogare la scadenza dei contratti oltre il 30 giugno-le sue parole a Cadena Cope-. I giocatori potranno liberarsi, ma senza firmare per altri club, visto che la finestra di mercato non aprirà il primo luglio». Uno scenario che impedirebbe, quindi, adi trasferirsi subito alla Juventus e adi indossare dal prossimo luglio la maglia del Napoli.La seconda novità riguarda le date della sessione di trattative. «Le finestre di mercato potrebbero essere diverse, dipenderà da quando i campionati si concluderanno e ricominceranno. L'idea è che non coincidano con lo svolgersi dei campionati». Insomma, una sorta di dietrofront rispetto all'ipotesi maxi sessione. La Fifa, d'accordo con lee l', stava studiando una finestra allargata di tre-quattro mesi, per permettere ai club di operare anche durante i campionati di calcio. Ma adesso sembrerebbe tutto di nuovo in discussione.