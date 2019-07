Dzeko mette fretta all'Inter. Roma, Higuain ci prova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si intrecciano e si sovrappongono il futuro di Dzeko, Higuain e Icardi. Tre attaccanti ritenuti degli ex, ma ancora in sala d’attesa e accomunati da uno stato d’animo irritato. La punta bosniaca, in particolare, si sta spazientendo per la prolungata operazione Inter-Roma, che ancora non vede la parola fine nonostante i numerosi contatti tra le parti. Il quadro non cambia: il ds Petrachi ha ribadito che Pallotta non si discosta dalla valutazione di 20 milioni, mentre i nerazzurri sono fermi ai 12 milioni più l’inserimento di un giovane da valutare. La riunione di oggi in Lega sarà l’occasione per un nuovo confronto tra i due ad Fienga e Marotta: il primo cercherà di ottenere una cifra più alta partendo dall’esigenza di Conte di avere presto il giocatore, il secondo invece punterà proprio sull’accordo raggiunto da mesi con Dzeko (triennale da 4,5 milioni di euro a stagione) per evitare di avvicinarsi ulteriormente alle cifre pretese dalla società giallorossa. L’attaccante trentatreenne seguirà le evoluzioni da Dubrovinck. Dal canto suo, l’offerta dei nerazzurri resta decisamente vantaggiosa, considerando la sua età e la vicina scadenza del contratto.DYBALA IN BALLO, PEPITA D’OROParallelamente, la Roma proseguirà i colloqui con la Juventus per Gonzalo Higuain. Tante le ipotesi sul tavolo per favorire il trasferimento dell’argentino. La prima porta ad un prestito oneroso con la spalmatura dell’ingaggio; la seconda ad una possibile buonuscita per il giocatore ancora sotto contratto con la Juve fino al 2021 (7,5 milioni a stagione), prima di una eventuale firma con la Roma. L’ex Napoli nel frattempo continua a ribadire il proprio pensiero: «I due anni di contratto saranno rispettati», il tweet del frattello-agente, Nicolas. Lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini (ieri a Torino per le visite mediche) ha comunque il sapore di acconto: il rapporto tra Petrachi e Paratici è ottimo e solido, tanto che il dirigente bianconero proverà ancora a bussare ancora per Zaniolo e il giovane Cangiano. Per sostituire il Pipita, Sarri continua invece a chiedere Mauro Icardi.DYBALA IN ATTESAL’ex capitano nerazzurro era stato valutato nell’ambito di uno scambio con Dybala, rimasto congelato per il no deciso della Joya. Il tempo gioca comunque a favore dei Campioni d’Italia. Questa settimana sarà importante anche sul fronte Lukaku, in parola con i nerazzurri per un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione e fortemente intenzionato a lavorare con Conte. Resta però da convincere lo United, dopo il no al prestito biennale sui 60 milioni di euro. Intanto a Milano sbarcherà Lazaro, l’esterno offensivo austriaco richiesto dal tecnico salentino.