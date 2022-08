Calciomercato, Depay, Raspadori e Akanji: tutti i colpi last minute di Juve, Napoli, Inter e Milan

Buona la prima per Juve, Napoli, Inter, Milan e Roma, le cinque prime della classe in lotta per lo scudetto. Con ottimi segnali dai nuovi arrivati: in rete Lukaku, Kvaratskhelia, Jovic e Di Maria, ma anche Lookman con l’Atalanta e il granata Miranchuk, mentre Pioli e Mou si sono goduti il buon debutto di de Ketelaere e Dybala. Il mercato ha iniziato a fare la differenza, ma potrebbe farlo ancora di più nelle prossime due settimane, in attesa degli ultimi colpi per completare o alzare il livello della rosa. Juve, Napoli sono alla finestra per le ultime operazioni già impostate, ma in generale mezza serie A aspetta le ultime due settimane prima della chiusura del mercato per sfruttare opportunità last minute. E mentre i bianconeri partono in terza, con la vittoria senza storia contro il Sassuolo, i prossimi due appuntamenti in agenda potrebbero essere decisivi. Già raggiunto l’accordo biennale con Depay, in attesa della rescissione con il Barcellona, mentre a centrocampo l’ingresso di Paredes è vincolato all’uscita di Rabiot, ad un passo dal Manchester United (manca solo l’intesa sui bonus dell’ingaggio). Valutazioni in corso anche su un esterno sinistro ma al momento non è una priorità. Il Napoli intanto sta accelerando per Ndombele e Navas, mentre Fabian Ruiz è sempre più vicino al Psg. E De Laurentiis è pronto all’ultimo rilancio per portare Raspadori da Spalletti. Il vero colpo di mercato dell’Inter sarebbe trattenere Skriniar e Dumfries, il centrale è sempre nel mirino del Psg che però non sembra intenzionato a rilanciare, e Inzaghi per la difesa punta Akanji, mentre l’ultimo rilancio del Chelsea (12 + bonus) per Casadei potrebbe essere quello definitivo. Giorni caldi in casa Milan per Diallo, il primo nome per la difesa, e Onyedika, per rinforzare il centrocampo di Pioli. Mentre l’Atalanta è in cerca di un terzino e a Bergamo è in arrivo Soppy dall’Udinese per 9 milioni + 1 di bonus. Il Toro è ancora in cerca di un centrocampista e a breve potrebbe finalizzare Schuurs (Ajax) e Hien (Djurgardens). La Fiorentina sta valutando il futuro di Kouame, mentre è sfumato Lo Celso ed è possibile un prossimo affondo su Bajrami.