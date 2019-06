Dembelé la chiave del Barcellona per prendere Neymar

È Ousmane Dembelé la chiave che può permettere al Barcellona di arrivare a Neymar. Ne sono sicuri Sport e il Mundo Deportivo. Il club blaugrana potrebbe effettivamente utilizzare il giovane esterno d'attacco francese, arrivato l'estate scorsa dal Borussia Dortmund in cambio di 105 milioni e mai entrato nei cuori della tifoseria catalana, come parziale contropartita per il brasiliano. Neymar non ha mai parlato ufficialmente, ma dal suo clan arrivano chiari segnali della volontà di tornare in Spagna per giocare assieme agli amici Messi e Suarez. Nei prossimi giorni la trattativa entrerà nel vivo.





