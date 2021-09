Dalla Spagna: «Pirlo piace al Barcellona: può sostituire Koeman»

Martedì 21 Settembre 2021, 12:09

Pirlo piace al Barcellona. E potrebbe essere uno dei candidati a sostituire Koeman in panchina. A dirlo è la trasmissione "El Chiringuito" noto show che si occupa di calcio e in particolare delle notizie di calciomercato. E questa è una di quelle. L'ex allenatore della Juventus, guarda caso sui social qualcuno rimpiange proprio il "Maestro", è il nome che si sta facendo in Catalogna dopo il pareggio contro il Granada. Il Barcellona deve ancora metabolizzare l'addio di Messi e Koeman non sembra trovarsi in una posizione semplice. «Pirlo è il preferito di Laporta ma c'è sempre l'ipotesi Xavi». Si tratta soltanto di rumors ma di sicuro qualcosa accadrà in casa blaugrana...