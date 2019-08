Coutinho in prestito al Bayern, Neymar si allontana dal Barcellona

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'arrivo dal Barcellona del brasiliano Coutinho, con la formula del prestito per una stagione. Una mossa che, secondo la stampa sportiva spagnola, non faciliterà il ritorno di Neymar in Catalogna. Questo perché, scrive As riprendendo l'Equipe, Coutinho era il giocatore che più interessava al Paris Saint Germain, quello che sarebbe stato più gradito dal club parigino come contropartita tecnica da inserire nella trattativa. Una pedina chiave, insomma, nell'intreccio che dovrebbe riportare Neymar a Barcellona e che ora è venuta meno. Al momento, scrive ancora l'Equipe, la posizione del PSG non cambia. La squadra parigina chiede una cifra di circa cento milioni di euro per cedere Neymar, oltre all'inserimento di due giocatori. Il Barcellona era arrivato a mettere sul piatto Rakitic e Coutinho, ma l'offerta non ha superato i 60 milioni, cifre ben lontane dalle richieste dei francesi. Partito Coutinho, l'ultima chance sarebbe di inserire Dembelé nell'operazione, che tanto piace al ds Leonardo. Scenario quasi impossibile per il presidente blaugrana Bartomeu e in Francia si chiedono se il Real sia pronto ad entrare in scena.

