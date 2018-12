Calciomercato, chiusura 31 gennaio. Marotta: «Decidiamo giovedì in Lega»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Decideremo giovedì all'assemblea di». Così, neo ad dell'Inter, sulla possibilità di prolungare la finestra di calciomercato invernale dal 18 al 31 gennaio . L'argomento è stato affrontato oggi durante il consiglio federale, l'ultimo del 2018, in presenza anche delle altre componenti. «Giocare col calciomercato aperto può essere un problema - spiega Damiano Tommasi, presidente dell'Aic -, ma c’è anche il tema della competitività a livello internazionale». Secondo infatti l'(Italian Association of Football Agents), che ha presentato un'istanza ufficiale lo scorso 11 dicembre, è necessario equiparare le scadenze dei trasferimenti italiani a quelle della maggior parte delle federazioni calcistiche europee, per evitare di dare vantaggi alle società straniere in sede di trattative. «Se ci sarà disponibilità, farò richiesta alla Fifa per prorogare il calciomercato al 31 gennaio», ha confermato il presidente della Figc Gravina, pronto a tornare al passato anche ad agosto. Presto, infatti, si discuterà della possibilità (sempre più concreta) di allungare pure la sessione estiva.