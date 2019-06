Chelsea, ricorso al Tas contro blocco mercato

Il Chelsea ha presentato ricorso al tribunale arbitrale per lo sport (Tas) contro il blocco del mercato per due sessioni imposto dalla Fifa, oltre ad una multa di 600mila franchi, per il tesseramento di giovani minorenni. Il divieto, imposto dalla federazione mondiale impone al Chelsea di non poter acquistare giocatori fino a febbraio 2020.

L'attuale finestra di trasferimenti si chiude l'8 agosto, ma in una dichiarazione, il Tas ha detto che «non è possibile dire in questo momento» quando verrà presa la decisione.





