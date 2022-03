Da Rudiger ad Azpilicueta, le sanzioni ad Abramovich bloccano il mercato del Chelsea. E il club fa subito ricorso

Le sanzioni imposte dal governo inglese agli oligarchi russi - compreso l'attuale proprietario del Chelsea Roman Abramovich - rischiano di complicare non solo i piani di vendita del club ma anche ciò che è inerente la rosa, con il mercato dei blues bloccato sia in entrata che in uscita. Tra i provvedimenti che hanno colpito la squadra londinese c'è l'impossibilità di poter rinnovare i contratti in scadenza e poter eseguire movimenti di acquisti o cessioni nella prossima sessione estiva di mercato. Un grande problema per il tecnico Tuchel, che ora rischia di perdere a parametro zero l'ex Roma Antonio Rudiger, Andreas Christensen e Cesar Azpilicueta, tre calciatori in scadenza di contratto che - al momento - la società non può in alcun modo rinnovare, e rischia di non poter rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Il club ha fatto intanto sapere che presenterà ricorso per la decisione presa dal governo britannico, le cui misure restrittive intraprese non hanno soltanto portato alla sospensione della cessione della società londinese, ma anche alla chiusura dei negozi di merchandise e al divieto di vendita di biglietti per le partite future.