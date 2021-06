Buffon aspetta il Barcellona, ma non esclude un'opzione clamorosa

Gigi Buffon continua ad accendere le fantasie di club e appassionati di calciomercato. Come raccontato su queste pagine, infatti, il portiere 43enne è nel mirino del Barcellona, a caccia di un secondo per rimpiazzare il deludente Neto. L'opzione blaugrana stuzzica tantissimo l'ex estremo difensore della Juventus. Che ora attende notizie dalla Spagna (c'è anche un altro club sulle sue tracce) per definire il proprio futuro.

Nessuna fretta comunque: Gigi è molto seguito anche in Turchia, in Grecia e da due società per lui speciali. Ovvero Parma e Genoa. Ma ì'aspetto economico non si rivelerà fondamentale, anzi. Dopo il no dei mesi scorsi alla Fiorentina di Gattuso, il campione ha deciso di dare in Italia priorità proprio al Parma appena retrocesso.

