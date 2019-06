Dalla Francia, il Barcellona pronta al doppio colpo: Griezmann-Neymar

Sul futuro di Antoine Griezmann pende ancora un grande punto interrogativo. Secondo quanto rivela il quotidiano francese 'L'Equipè, l'attaccante ventottenne sarebbe molto vicino al Barcellona. La settimana scorsa, infatti, pare ci sia stato un incontro tra il club catalano e l'Atletico Madrid: la clausola per l'acquisto del francese si sarebbe così abbassata da 200 milioni a 120 milioni, in cambio di una contropartita tecnica per i madrileni. A Simeone, allenatore dei 'colchoneros', piacerebbe molto, infatti, il difensore portoghese Nelson Semedo, che i blaugrana non vorrebbero però cedere. Sempre secondo il quotidiano francese, per Griezmann sarebbe pronto un quinquennale a 17 milioni di euro l'anno, una cifra inferiore a quella che l'attaccante prendeva all'Atletico. Intanto, il primo luglio si avvicina e sarà lo stesso francese a svelare le sorti del suo futuro.



Neymar vuole tornare a Barcellona, non è una novità. E, secondo quanto riporta il quotidiano francese 'Le Parisien', il Psg è pronto ad accontentarlo, abbassando il prezzo del suo cartellino. Non più 300 milioni, il club parigino è disposto a lasciar partire il suo attaccante anche per 222 milioni di euro, lo stesso prezzo con cui il brasiliano era arrivato alla corte del presidente Nasser Al Khelaifi nell'estate del 2017 dal club blaugrana. Secondo 'Sport' il talento brasiliano pur di tornare a Barcellona sarebbe disposto a veder ritoccato al ribasso il suo ingaggio, dagli attuali 30 milioni di euro netti l'anno a 24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA