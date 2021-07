Balotelli, ufficiale la firma con l’Adana Demirspor. In Turchia avrà uno stipendio mostre

Mercoledì 7 Luglio 2021, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 17:17

Mario Balotelli riparte dalla Turchia. Dopo il flop con il Monza di Galliani e Berlusconi, Super Mario ha firmato un contratto di tre anni da 15 milioni di euro complessivi con l’Adana Demirspor, club neopromosso nella massima divisione. Il corteggiamento durava da tempo ed è andato a buon fine alla partecipazione di alcuni sponsor importanti.

«Ci ha contattato lui attraverso il nostro capitano Inler (ex Udinese e Napoli ndc) - ha raccontato il presidente Murat Sancak -. Voleva venire qui». Nei giorni scorsi, il numero uno della società turca ha anche spiegato i motivi che hanno spinto Balotelli ad accettare questa nuova sfida: «Punta al Mondiale - le sue parole al portale A Spor-. Il suo carattere? Dicono che sia pazzo ma noi siamo pazzi come lui». L’obiettivo di Super Mario, quindi, non cambia. A quasi 31 anni, sogna di tornare a far parte del gruppo azzurro di Mancini in vista della kermesse in Qatar.