Calciomercato, Serge Aurier al Villarreal: contratto di un anno

Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:04

Colpo Villarreal. Arriva Aurier, a parametro zero e svincolato, per provare a ritornare ai livelli di qualche anno fa. L'ex giocatore di Psg e Tottenham, infatti, si è perso strada facendo e chissà se con la maglia del club spagnolo potrà tornare a dire la sua. L'annuncio è arrivato direttamente dai "sottomarini gialli" che, sul proprio sito, hanno scritto: «Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con Serge Aurier, che arriva come svincolato e che indosserà la nostra maglia per questa stagione, con la possibilità di prolungare il rapporto tra le due parti per altre due stagioni. Dopo aver superato le visite mediche e aver firmato il contratto con il Villarreal, Serge Aurier sarà presente alla convocazione della Nazionale ivoriana, che lo ha chiamato per disputare due partite di qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Malawi (venerdì 8 e lunedì 11 ottobre). Il difensore si unirà ai compagni dopo la sosta della nazionale e sarà presentato ufficialmente come un nuovo giocatore al suo ritorno in Spagna».