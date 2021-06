Atalanta-Demiral: due gli ostacoli. E lo United insiste per Romero

Non solo Atalanta. Demiral, difensore turco della Juventus, piace anche in Premier e al Napoli. Il centrale bianconero, ricordiamolo, è stato scaricato da Allegri e dalla società bianconera, focalizzata da tempo sulla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto arretrato.

L'affare però è al momento frenato da due fattori: costo del cartellino (35-40 milioni di euro) e ingaggio. Nei piani dei bergamaschi e di Gasperini, Demiral è il sostituto ideale di Romero. Il difensore argentino è infatti sempre più vicino al Manchester United che, nelle scorse settimane, ha offerto oltre 35 milioni di euro per il suo cartellino.

