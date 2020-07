Unai Emery è il nuovo allenatore del Villarreal. Il club spagnolo lo ha ufficializzato oggi. Il tecnico basco allenerà la squadra per tre stagioni. Anche Mircea Lucescu torna in panchina, il 75enne tecnico ha infatti accettato l'offerta della Dinamo Kiev, che prevede un contratto biennale più opzione per un'eventuale terza stagione.

