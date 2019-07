Affare Adekanye, il Liverpool vuole denunciare la Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo giorno, prime piccole turbolenze. Nemmeno il tempo di essere ufficializzato dallae arrivare nella capitale cherischia già di essere un caso. Il Liverpool, sua ex squadra e dalla quale si è svincolato a fine giugno, secondo il “London Evening Standard”, sta pensando di rivolgersi alla Fifa per una potenziale violazione delle norme da parte della società biancoceleste. Il club inglese ipotizzerebbe da parte della Lazio (che ha riconosciuto un indennizzo di 270.000 euro al Liverpool) un caso di “tapping up”, ossia un contatto diretto col giocatore, sotto contratto con un altro club. È vero che Adekanye, classe ’99, aveva il contratto in scadenza e più volte ha rifiutato il rinnovo coi Reds e per le norme gli Under 23 non possono essere contattati nemmeno sei mesi prima della scadenza naturale del contratto, ma è altrettanto scontato che può farlo il suo manager o chi ne detiene la tutela legale. La Lazio, che il 7 gennaio aveva diramato un comunicato ufficiale smentendo le trattative con Adekanye, è sicura del fatto suo e di non aver violato alcuna norma. In queste ore dirigenti e avvocati di entrambe le società si sono messi in contatto per risolvere la situazione, visto che i rapporti tra Liverpool e Lazio sono ottimi.