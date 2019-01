Si parte il 3 gennaio: da Kouamé a Ramsey, i club provano ad anticipare i colpi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le trattative sono già avanzate, ma i club italiani potranno depositare i contratti solo dal 3 al 31 gennaio (ore 20:00). Sarà una sessione di opportunità e di programmazione. Il Napoli, per esempio, vorrebbe chiudere in anticipo l'affare Kouamé con il Genoa: una mossa che permetterebbe ai partenopei di bruciare la concorrenza (sull'ivoriano anche Milan, Roma e Premier League) e al presidente Preziosi di trattenere il duttile attaccante fino a giugno. Le prossime settimane saranno fondamentali anche per gli affari cosiddetti low cost. Tanti i big in scadenza nel 2019 al centro di un'asta internazionale, a partire da Ramsey. La Juventus, che ha strappato una sorta di promessa al gallese già a novembre, resta in pole, ma i bianconeri dovranno guardarsi dalla concorrenza di Inter e Psg. Le cifre pretese dal calciatore e dal suo entourage intanto non cambiano: 8-9 milioni a stagione per lo stipendio, più circa 10 milioni di euro di commissione.Non solo centrocampo, i bianconeri tentano il sorpasso anche per Todibo, nel mirino del Napoli e di diverse società straniere. Il difensore sceglierà in base al progetto e alle garanzie tecniche che gli verranno presentate. Ha il contratto a termine anche Fabregas (Chelsea). Il centrocampista spagnolo è un obiettivo dichiarato del Milan che, per convincerlo a rifiutare le altre proposte (piace a Monaco, City, in Turchia, Cina e Giappone), dovrà mettere sul tavolo solidi argomenti, senza però esagerare: la Uefa vigila. Serviranno quindi investimenti strategici per i due obiettivi dichiarati: un mediano esperto e un attaccante multiuso.