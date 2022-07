Calciomercato, le ultime notizie: Milan, ore decisive per De Ketelaere. Inter, Dumfries può partire. La Juve accelera per Paredes

Il Milan sa che non può lasciarsi sfuggire anche De Ketelaere, dopo aver perso Botman (andato al Newcastle) e con il grosso rischio di perdere anche Renato Sanches, sempre più vicino al Psg (i transalpini sono intenzionati a chiudere entro mercoledì). Così tra oggi e domani ci sarà l’ennesimo contatto tra Paolo Maldini e Frederic Massara e il Bruges. L’obiettivo è chiudere entro questa settimana, per poi concentrarsi sul difensore (Tanganga del Tottenham e N’Dicka dell’Eintracht Francoforte i due nomi). Il club di via Aldo Rossi è intenzionato a superare la soglia 32 milioni di euro, avvicinandosi alla richiesta di 35 inserendo una percentuale sulla futura rivendita del trequartista.

Le trattative dell'Inter

L’Inter accelera il rinnovo di Skriniar, ma con un’offerta di 65-70 milioni di euro lo slovacco può partire, visto quanto accaduto a Lukaku nell’agosto scorso, quando sembrava rimanesse per poi accettare la corte improvvisa del Chelsea. Manchester United e Chelsea seguono Dumfries, ma l’olandese non parte per meno di 35-40 milioni di euro. Per Milenkovic si fa dura, ma continua il dialogo tra i nerazzurri e la Fiorentina che non vuole meno di 20 milioni di euro. Il Napoli cede Petagna al Monza, ma vuole Kepa in porta e segue anche Simeone e Raspadori. Ceduto Scamacca al West Ham, il Sassuolo insiste per Pinamonti. La Juventus stringe per Paredes.

È l’ex Chievo, Empoli e Roma, il regista ideale individuato da Massimiliano Allegri, che aspetta il ritorno di Morata (Martial l’alternativa). Tutto fatto per il ritorno alla Salernitana di Bonazzoli, al Lecce arriva Bistrovic in prestito dal Cska Mosca. L’Udinese ha preso Ebosse dall’Angers. Il Torino è vicino a Denayer, mentre Daniel Maldini verso lo Spezia.