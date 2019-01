© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio violento, due società ciociare, l'Atletico Cervaro 2014 (campionato regionale di Promozione, girone D) e Vis Sgurgola ( Seconda Categorie) stangate dal giudice sportivo. In entrambe le circostanze vittime sarebbero stati i direttori di gara. Per il Cervaro, la gara a cui si riferisce la Figc Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Lazio è quella infrasettimanale dell'altro pomeriggio giocata in casa contro il Pontinia e finita con la vittoria dei pontini per 1-0 che sono capolista insieme all'Anitrella. A fine gara sarebbe accaduta un'aggressione all'arbitro da parte di un pseudo tifoso non identificato. Pesanti le sanzioni del giudice sportivo: ammenda di 3000 euro, nonché la penalizzazione di tre punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Promozione della corrente stagione sportiva e l'obbligo, con decorrenza immediata di disputare le gare interne in totale assenza di pubblico fino al 3 aprile 2019. Inibito il dirigente del Cervaro Francesco Margiotta fino al 31 marzo 2019 e squalificato l'allenatore Gianni Fargnoli per due gare.Secondo il giudice sportivo alcuni sostenitori del Cervaro nel corso della gara rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose e lanciavano dalla rete di recinzione verso la terna arbitrale secchioni dell'immondizia. In piu' uno pseudo tifoso a fine gara quando l'arbitro stava per tornare negli spogliatoi avrebbe aggredito il direttore di gara colpendolo con un calcio nella zona toracica e ad una gamba. Disturbi fisici che hanno indotto l'arbitro a farsi refertare all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone dove gli hanno diagnosticato un trauma contusivo toraco-addominale e gamba destra con ferita escoriativa alla mano destra.Ma il comunicato della Figc è stato fortemente criticato dal Cervaro calcio che lo rietine «non corrispondente a quanto effettivamente accaduto». Per la società del presidente Roberto Marandola non ci sarebbe stata alcuna aggressione ma solo un tentativo di uno pseudo tifoso non identificato.La terna arbitrale accompagnata dai giocatori del Cervaro sarebbe rientrata negli spogliatoi e l'arbitro, assolutamente integro fisicamente a bordo della sua auto avrebbe lasciato scortato dalle forze dell'ordine l'impianto sportivo dove c'è un custode responsabile. Poi il referto dello Spaziani che non convince i dirigenti.«Perché l'arbitro non è andato a Cassino se stava male? Poi al campo c'è solo un secchio dell'immondizia tra l'altro molto pesante riteniamo impossibile che qualcuno l'abbia potuto lanciare». Il Cervaro che condanna ogni forma di violenza non giudicando veritiero quanto riportato nel comunicato della Figc ha già nominato un legale per essere tutelato.Ma non basta nella gara di Seconda Categoria tra Vis-Sgurgola e Colle di Fuori, giocata in ciociaria e finita con la vittoria degli ospiti per 1-0 ci sarebbe stata un'altra aggressione all'arbitro. Pesanti sanzioni per i ciociari: 200 euro di multa; massaggiatore squalificato fino al 22 febbraio, l'allenatore per due giornate, l'assistente dell'arbitro fino al 15 aprile, il giocatore Alessandro Valeri, espulso per quattro gare ed i giocatori Sebastiano Ancinelli e Luca Caliciotti per due anni, fino all'11 gennaio 2021. La Vis Sgurgola contesta la decisione ed è pronta a presentare ricorso non ritenendo veritiero quanto scritto