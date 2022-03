Calcio e tv, DAZN alza i prezzi in Spagna del 30%

Dopo Germania e Giappone, DAZN ha deciso di alzare il prezzo del proprio abbonamento anche in Spagna. A partire dal 17 marzo la piattaforma streaming di sport aumenterà i propri prezzi del 30%, con un quasi certo ulteriore innalzamento dal momento in cui sulla stessa sarà possibile guardare anche la Liga spagnola. Il listino passerà così dai 9,99 euro al mese (99,99 annui) a 12,99 euro (129,99).

La società commenta la scelta affermando che «i nuovi prezzi riflettonoil valore attuale dell'offerta» e che sarà indipendente dalla possibilità di trasmettere anche il campionato spagnolo dal 2022/23. Da quando DAZN trasmette in Spagna (2019) è la seconda volta opta per l'aumento dei suoi costi di fruizione, passando dagli iniziali 4,99 euro agli attuali - ancora per poco - 9,99 euro.