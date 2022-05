Calcio e TV, la Premier League solo su Sky e Now fino al 2025

La Premier League solo su Sky e Now fino al 2025. Dopo aver raccontato il trionfo del Manchester City di Pep Guardiola, arrivato davanti al Liverpool di Jurgen Klopp, da Santa Giulia annunciano un accordo con la Premier in esclusiva: su Sky e in streaming su Now le stagioni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 del campionato inglese. «Siamo orgogliosi di poter annunciare questo accordo. La Premier rimarrà anche per le prossime stagioni su Sky, confermandosi uno dei pilastri della nostra offerta calcistica. Continueremo a offrire ai nostri abbonati, in esclusiva, il campionato più prestigioso al mondo, con calciatori, tecnici, stadi e atmosfere che rendono il livello della Premier inarrivabile.

Come nella tradizione Sky, ci impegniamo a seguire la Premier con passione, qualità e affidabilità, da sempre un marchio di fabbrica Sky, grazie ai nostri studi, alle nostre tecnologie e ad un racconto di altissimo livello al servizio dei nostri abbonati», le parole di Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky. Nella Casa dello Sport di Sky, fino a sette match per ogni turno di Premier, compresi i Friday Night e i Monday Night, oltre al tradizionale e immancabile Boxing Day di Santo Stefano, che caratterizza il periodo delle feste natalizie. Senza dimenticare gli studi pre e post partita per gli incontri del sabato e della domenica e le rubriche dedicate, come Premier League Remix, per rivedere tutti i gol di ogni turno di campionato, e Premier League Stories, con tante storie legate ai grandi personaggi di oggi e di ieri del campionato inglese. News e approfondimenti anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport.