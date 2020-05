Bologna, accordo con il Credito Sportivo per il Nuovo Dall'Ara

Bologna Stadio e Istituto per il Credito Sportivo hanno firmato l’accordo di collaborazione per la riqualificazione e l’ammodernamento dello stadio Renato Dall’Ara. Alla banca dello sport è stato affidato il coordinamento delle attività finalizzate alla strutturazione e all’organizzazione del finanziamento, che dovrà contribuire alla composizione del quadro economico necessario a realizzare l’opera. La collaborazione tra Bologna Stadio e Istituto per il Credito Sportivo rappresenta un passo fondamentale per il compimento di un’operazione ambiziosa e affascinante, che porterà a una nuova configurazione dello stadio, nella quale si fonderanno il pregio architettonico dell’impianto storico e innovative soluzioni infrastrutturali, che contribuiranno alla sua valorizzazione e lo renderanno pienamente funzionale alle esigenze dei Tifosi e della Comunità cittadina.

