Ultima giornata del campionato di Eccellenza senza strascichi. Il prevedibile spareggio per l’assegnazione del se ondo posto nel girone B non co sarà. Il Lavinio non cede strada al Sora, fermandolo sill’uno a uno, e da via libera al Pomezia che, invece, come era stato previsto da molti, vince al Castelli sul gia neo-promosso Pro Calcio Tor Sapienza.

inevitabile attendersi qualche reazione polemica dopo le “punzecchiature” arrivate in settimana sia da Sorabche da Tor Sapienza in relazione ad alcuni “ringraziamenti” male interpretati.

Nell’altro girone, invece, la Valle del Tevere non con ede sorprese e vince con il Civitavecchia, accedendo così si play off per un eventuale altro posto in serie D.





