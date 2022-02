TikTok, Juventus regina tra le italiane e in classifica spunta una sorpresa

Juventus in vetta e in fuga solitaria, Inter quarta e addirittura Parma al quinto posto. La speciale graduatoria appena presentata non è chiaramente quella dell'attuale Serie A bensì la classifica delle squadre di calcio italiane con il maggior numero di visualizzazione su TikTok nel mese di gennaio 2022. Il reportage, pubblicato da Deportes & Finanzas, ha raccolto i dati del primo mese dell'anno relativi alle views totali ottenute dai nostri club sul celebre social network cinese. I bianconeri staccano tutti con 96,3 milioni di visualizzazioni, seguiti dal Milan con 55,8. Bene anche Roma e Inter che superano i 40 milioni: per i giallorossi 49,5 e per i campioni d'Italia in carica 43,2. A sopresa dietro a quelle che sono le società top del calcio italiano si piazza una squadra di Serie B, il Parma: gli emiliani hanno fatto della loro presenza su TikTok uno degli elementi fondamentali della propria strategia di marketing e a gennaio i loro video hanno ottenuto un totale 1,93 milioni, lontanissimi dalle prime quattro ma comunque numeri importanti.

Classifica followers: italiane lontane dai club europei

La Juventus comanda la classifica anche per il totale di followers che per la Vecchia Signora sono 7,3 milioni. Pure in questo caso a seguire si trovano Milan (3,9) e Inter (2,3), che scavalca la Roma ferma a 1,3 milioni. Numeri lontanissimi però dai top club europei: a dominare questo speciale ranking è il Paris Saint-Germain con ben 23,8 milioni di seguaci, con il Barcellona staccatissimo (13,1) e tutte le altre (Real Madrid, Manchester United) che inseguono senza nessuna superare i 12 milioni di followers. E di questi tempi, si sa, le fortune delle società passa anche e soprattutto da questi dati.