Livorno, via 10 giocatori in scadenza 30/6: per finire la stagione userà i Primavera

I giocatori in scadenza di contratto andranno a casa e il Livorno finirà la stagione con quelli di proprietà, cercando di dare spazio anche ai giovani della Primavera. È quanto si apprende dalla dirigenza amaranto che ha deciso di non prorogare i giocatori in scadenza naturale di contratto al 30 giugno insieme ad alcuni prestiti. Sono, così, in tutto, almeno una decina i calciatori che lasciano Livorno prima del termine del campionato (interrotto tre mesi a causa dell'emergenza Covid ) su una rosa di 32.

Al momento, come conferma il ds Vittorio Cozzella, è stato l'ultimo allenamento oggi in maglia amaranto per Zima, Silvestre, Viviani, Rizzo, Rocca, Stojan, Marras, Ferrari, Brignola e Simovic. Tutti giocatori, tranne l'esterno Marras, utilizzati con il contagocce nel corso della stagione per motivi vari, sia per infortuni sia per scelte tecniche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA