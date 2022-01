Lazio, si rivedono Pedro e Felipe Anderson. Muriqi in gruppo, Luiz Felipe torna a Formello

La Lazio ha archiviato la prima doppia seduta della settimana. Come sempre accade Sarri ha utilizzato la mattina per effettuare un lavoro tattico per reparti. Il Comandante si è preso la difesa lasciando centrocampisti e attaccanti al vice Martusciello. Nel pomeriggio invece largo alla riproduzione di quanto appreso in mattinata. Dopo l’attivazione tecnica sono stati disposti due 4-3-3 contrapposti che si sono affrontati in una partita sul campo centrale del Lazio Training Center.

La notizia principale della giornata è stata la presenza di Muriqi in gruppo. Nonostante dalla Spagna dessero certe per oggi le sue visite mediche col Maiorca l’attaccante kosovaro si è allenato tutto il giorno con il resto dei compagni a Formello. Durante la fase tattica è stato confermato Radu al centro della retroguardia con Hysaj ancora adattato in mezzo viste le assenze. Aggregati di nuovo i tre giovani della Primavera Floriani Mussolini, Bertini e Crespi, così come il fuori rosa Durmisi.

Nel frattempo diminuisce la lista degli assenti. Ovviamente non si sono visti in gruppo i tre calciatori partiti per lo stage dell’Italia a Coverciano (Luiz Felipe, Immobile e Zaccagni). L'italo-brasiliano è tornato nel Lazio Training Center e ha iniziato le terapie dopo il fastidio muscolare accusato contro l’Atalanta. All'inizio della prossima settimana sarà di nuovo a disposizione di Sarri. Prosegue poi il lavoro di riabilitazione nelle strutture di Formello per Acerbi. Il difensore sta provando a recuperare dalla ricaduta al flessore per la sfida contro la Fiorentina, ma al momento non è scontato che ce la faccia. Cresce l'ottimismo invece per Pedro. Lo spagnolo, reduce da uno stiramento di primo grado al soleo della gamba destra, sta migliorando di giorno in giorno e oggi è comparso per la prima volta in campo per svolgere una seduta differenziata. Con lui anche Felipe Anderson alle prese con il mal di schiena negli ultimi giorni. Entrambi hanno svolto un lavoro sia a secco che col pallone, rigorosamente con gli scarpini. Infine buone notizie pure da Akpa Akpro. Il centrocampista dopo la lunga assenza post Covid e polmonite è tornato a lavorare nel Lazio Training Center.