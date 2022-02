Lazio, Milinkovic e il celebre dietrofront: il Sergente è pronto a colpire la Fiorentina dopo sei anni

Se c’è qualcuno in casa Lazio per il quale la sfida contro la Fiorentina non è come le altre quello è Milinkovic. Ciò che rende questo confronto diverso per il serbo è l’accordo praticamente raggiunto nell’estate del 2015 con la Viola prima del clamoroso dietrofront verso la Capitale. Decisione inaspettata che è valsa al club biancoceleste 54 gol e 42 assist in 276 presenze. In sei anni e mezzo Sergej è diventato il centrocampista più prolifico della storia della Lazio superando un mostro sacro come Nedved. Un vero e proprio affare costato per i primi due anni 5,9 milioni diventati poi 12 nel 2017. La terza quota da 6,1 milioni versata nelle casse del Genk ha permesso alla società biancoceleste di fare il calciatore suo a tutti gli effetti, dribblando una percentuale del 50% sulla futura vendita da destinare al club belga.

Pradè: «Non è che un ragazzo di 20 anni cambia la nostra squadra»

«Non è che possiamo stare in dieci persone ad aspettarlo. Non va bene, non è professionale. Non è che cambia la nostra squadra un ragazzo di 20 anni, le partite le possiamo giocare alla stessa maniera». Così parlava a luglio 2015 l’allora (e anche attuale) ds della Fiorentina Daniele Pradè ai cronisti fuori gli uffici del Franchi. Dinanzi al dirigente dei toscani si stava materializzando il dietrofront di Milinkovic. Il Sergente, spinto anche da motivi familiari, dopo aver trovato l’accordo con la Fiorentina scelse la Lazio. Una prima dimostrazione del forte carattere poi sfoggiato a Roma. Ad attenderlo nella Capitale c’era Tare per siglare il primo accordo ufficiale con la Lazio e iniziare la sua grande carriera in biancoceleste.

Lazio, Milinkovic vuole tornare a colpire la Fiorentina dopo sei anni

Il primo anno il Sergente ci mise un po’ a carburare, ma dopo essersi segnato le parole di Pradè scelse il momento perfetto per vendicarsi. Il suo primo gol in Serie A arrivò proprio al Franchi. Il numero 21 siglò il momentaneo 0-2 alla sua maniera. Contrasto vinto su Borja Valero, palla nascosta con la suola a Gonzalo Rodriguez e al compianto Astori e tiro anticipato con il sinistro prima della scivolata di Roncaglia. Tatarusanu battuto, linguaccia al pubblico e indice rivolto verso lo stemma della Lazio. Insomma, altro sgarbo alla Fiorentina dinanzi a oltre 35mila spettatori pronti a fischiarlo. La Viola porta bene a Milinkovic. In 12 precedenti il serbo ha vinto 9 volte. Solamente 2 i pareggi così come le sconfitte, il tutto condito da 3 assist e proprio quel gol del 9 gennaio 2016 (guarda caso l’anniversario della Lazio). Sarri punterà senza dubbio su di lui al Franchi. L’attuale stagione si può considerare la migliore per Milinkovic visto che a inizio febbraio è già a 7 gol e 8 assist in campionato. Mai così bene. Il Sergente ha messo nel mirino la seconda doppia cifra in carriera con la Lazio e sta già lucidando gli scarpini: dopo sei anni è il momento di tornare a colpire quel club che lo aveva quasi acquistato. I tifosi viola sono avvisati.