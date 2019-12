Juventus scatenata: 7-1 in casa dell'Orobica. Volo cancellato per nebbia, salta Milan-Pink Bari. Domani Inter-Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vita facile per la Juventus sul campo dell'Orobica. Tutto troppo semplice per la squadra di Guarino, che schianta 7-1 le bergamasche. Succede quasi tutto nel primo tempo. Infatti al 40' le bianconere conducono per 6-0 grazie alla doppietta di Rosucci e ai gol di Pedersen, Bonansea, Cernoia e all'autorete di Zanoli. Nella ripresa, prima del solito gol di Girelli - decimo centro in campionato - c'è tempo per la rete della bandiera siglata da Merli. Juve sempre più prima. Orobica invece che rimane ultima in classifica.Non ha giocato il Milan con la Pink Bari. Le pugliesi infatti, per via dei vari voli cancellati allo scalo barese - colpa della nebbia - non hanno potuto raggiungere Milano. Partita rinviata a data da destinarsi.Di questo rinvio ne ha approfittato la Fiorentina. Vittoria netta (0-3) per le ragazze di Cincotta sul campo dell'Empoli. Nel primo tempo Agard e Bonetti hanno messo in cassaforte il risultato, prima del sigillo finale di Cordia.Vittoria esterna anche del Verona di Bonazzoli, che va a vincere sul campo del Tavagnacco. 0-3 per le clivensi grazie alle segnature di Zanoletti, Glionna e Baldi e seconda affermazione consecutiva. Una vera e propria boccata d'ossigeno.Domani chiude il quadro Inter-Roma. Una sfida che può permettere alle giallorosse di superare il Milan e di volare al terzo posto in classifica in caso di vittoria. Inizio alle 12:30